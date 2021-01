Santo del Giorno 21 Gennaio | Sant’Agnese

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Ildel21, vergine e martire giovanissima vissuta nel III secolo d.C. La fede incrollabile e la volontà di mantenersi pura, segnarono la sua terribile condanna. Conosciamo meglio questa bellissima figura femminile: vediamo chi era e cosa fece di importantedel21: chi era. Cenni biografici essenziali Non abbiamo molte informazioni biografiche su. Certamente era romana e molto probabilmente apparteneva ad una famiglia patrizia e cristiana. Le vicende più importanti della brevissima vita di Agnese sono controverse e così anche il suo martirio. Secondo alcune fonti la ragazza fu una delle tante vittime della cruenta persecuzione ...

danlynnlee : #dan¹² #famigliasep¹4 #Ma10rDoBrasil #CampeonatoBR2020 2ª fase | 31ª rodada | 21/01/21 | 19:00 flamengo vs… - FamigliaSEP : #dan¹² #famigliasep¹4 #Ma10rDoBrasil #CampeonatoBR2020 2ª fase | 31ª rodada | 21/01/21 | 19:00 flamengo vs… - BeppeBort : Con la sua morte, Gesù ci ha salvati. Da alcuni giorno stiamo seguendo la Lettera agli Ebrei. Oggi l'autore sacro c… - fruicci : Angelus - Italiano L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria, ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.… - lucascuervook : @77azulgrana_ Gaich es el Di Santo del CSKA -

Ultime Notizie dalla rete : Santo del

TrevisoToday

Joe Biden ha tenuto il discorso di insediamento come nuovo presidente degli Stati Uniti d’America. Di seguito vi proponiamo la traduzione integrale “Giudice capo Roberts, Vice ...Le due bare allineate in chiesa quasi a prendersi per mano Il parroco Dudine: «Accompagniamo Claudio e Corinna» ...