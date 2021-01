Salvini e Meloni, mille giravolte pur di governare. Attaccano Mastella ma in passato fecero anche di peggio. E il Colle che li fermò nel 2018 è la solita Fake news (Di giovedì 21 gennaio 2021) Giorgia Meloni e Matteo Salvini vano spediti: “Occorre un nuovo governo”, continuano a ripetere nelle file del centrodestra. Questo, secondo loro, è il momento giusto per andare a elezioni immediate e mandare a casa Giuseppe Conte. “Un governo che si fonda su ex forzisti, ex grillini, Mastella, Ciampolillo e reduci non penso sia il governo che salva il Paese”, ha spiegato ieri il leader della Lega, lasciando intendere che un’accozzaglia del genere non può sperare di portare avanti quei provvedimenti che servono in un momento così delicato al Paese. D’altronde a sottolineare questo concetto era stata anche la Meloni in Aula alla Camera tre giorni fa: “Ricordo quando diceva voliamo alto: con la Mastella Airlines, voi la prima Repubblica la fate ampiamente rimpiangere”. Ed è curioso che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Giorgiae Matteovano spediti: “Occorre un nuovo governo”, continuano a ripetere nelle file del centrodestra. Questo, secondo loro, è il momento giusto per andare a elezioni immediate e mandare a casa Giuseppe Conte. “Un governo che si fonda su ex forzisti, ex grillini,, Ciampolillo e reduci non penso sia il governo che salva il Paese”, ha spiegato ieri il leader della Lega, lasciando intendere che un’accozzaglia del genere non può sperare di portare avanti quei provvedimenti che servono in un momento così delicato al Paese. D’altronde a sottolineare questo concetto era statalain Aula alla Camera tre giorni fa: “Ricordo quando diceva voliamo alto: con laAirlines, voi la prima Repubblica la fate ampiamente rimpiangere”. Ed è curioso che ...

