Salvini chiede le elezioni: “La parola passi agli italiani” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il leader della Lega, Matteo Salvini, è tornato a parlare dopo i risultati del Senato. Il premier Giuseppe Conte è riuscito a riottenere la fiducia per continuare il suo mandato e al centro destra si pensa già alla prossima mossa di opposizione. Prima di dirigersi in Quirinale infatti, Salvini ha dichiarato: «Parlamentari in vendita, Var in Senato, governi minestrone, alleanze solo per la poltrona. Basta, fiducia negli italiani, la parola passi a loro». SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il leader della Lega, Matteo, è tornato a parlare dopo i risultati del Senato. Il premier Giuseppe Conte è riuscito a riottenere la fiducia per continuare il suo mandato e al centro destra si pensa già alla prossima mossa di opposizione. Prima di dirigersi in Quirinale infatti,ha dichiarato: «Parlamentari in vendita, Var in Senato, governi minestrone, alleanze solo per la poltrona. Basta, fiducia negli, laa loro». SportFace.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha parlato dopo la rinnovata fiducia al governo di Giuseppe Conte: "La parola passi agli italiani".

