Salto con gli sci | Coppa del Mondo Lahti 2021 | qualcuno sfaterà la “maledizione del poker”?

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Nel weekend ladelmaschile dicon gli sci affronterà una delle sue “Grandi Classiche”, la cui collocazione in calendario è stata però decisamente anticipata rispetto al consueto. Infatti si gareggerà a, in Finlandia, dove si è soliti fare tappa tra fine febbraio e inizio marzo. La località del Päijät-Häme, situata circa 100 km a nord-est rispetto alla capitale Helsinki, è da sempre una presenza fissa nel calendario. Lo testimonia il fatto che da quando il massimo circuito ha visto la luce (1979-80), questa città di 120.000 anime non ha mai mancato l’appuntamento con le competizioni di primo livello. D’altronde si tratta di una location storica per le discipline nordiche. Non a caso qui sono andate in scena la bellezza di 7 edizioni dei Mondiali (1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001, 2017) e le ...