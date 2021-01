Saleri | investe in innovazione e sostenibilità grazie a garanzia di Sace

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) –e un pool di banche costituito da Banco Bpm, in qualità anche diAgent, UniCredit, Bper, Banca Popolare di Sondrio, Credito Lombardo Veneto, Banca Valsabbina e Banco Desio hanno sostenuto i piani di investimento di IndustrieItalo, azienda che si occupa di progettazione e produzione di sistemi per il Thermal Management per il settore automotive, attraverso un contratto di finanziamento di 24 milioni di euro, assistita dallaItalia, rilasciata digitalmente e in tempi brevi, nell’ambito delle iniziative previste dal Decreto Liquidità in conseguenza dell’emergenza Covid-19. L'articolo proviene da Ildenaro.it.