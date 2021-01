Russia | pugno duro in vista della manifestazione pro Navalny | fermata la dissidente Sobol | chiusura per i siti a favore delle proteste

Leggi su open.online

(Di giovedì 21 gennaio 2021) La polizia russa ha fermato unapiù strette collaboratrici del leader dell’opposizione Alexei, la legale del Fondo Anticorruzione Liubov. Nota per essere stata unafigure di spiccoanti Putin del 2019,è stata portata in commissariato a causa dell’invito a partecipare alle manifestazioni in programma sabato 23 gennaio contro l’arresto di. Prima del fermo, gli agenti si sono presentati anche nelle abitazioni del direttoretestata online Media Zona, Serghiei Smirnov, e del conduttore di Radio Eco di Mosca, Aleksandr Pliushchev, nonché dalla portavoce di, Kira Yarmish, estessa. January 21, 2021 ...