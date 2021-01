Russia, la vita di lusso della “figlia segreta” di Putin: insultata sui social (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il presidente russo, Vladimir Putin, è sotto attacco a causa della vita di lusso condotta da Luiza Rozova, presunta figlia segreta nata 17 anni fa dalla relazione con l’ex addetta alle pulizie Svetlana Krivonogikh. La ragazza è finita al centro delle polemiche per i contenuti che pubblica sui social network: abiti firmati dai brand più noti al mondo, viaggi e soggiorni in alberghi esclusivi. A scoprire il suo account è stato l’oppositore russo Alexei Navalny. Secondo il Sun, l’apertura della pagina Instagram della giovane avrebbe lasciato sbigottiti i consiglieri di Putin, già alle prese con l’indagine sul presunto “palazzo segreto dello zar”: una residenza principesca con 7.800 ettari di parco sulle rive del Mar ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il presidente russo, Vladimir, è sotto attacco a causadicondotta da Luiza Rozova, presuntanata 17 anni fa dalla relazione con l’ex addetta alle pulizie Svetlana Krivonogikh. La ragazza è finita al centro delle polemiche per i contenuti che pubblica suinetwork: abiti firmati dai brand più noti al mondo, viaggi e soggiorni in alberghi esclusivi. A scoprire il suo account è stato l’oppositore russo Alexei Navalny. Secondo il Sun, l’aperturapagina Instagramgiovane avrebbe lasciato sbigottiti i consiglieri di, già alle prese con l’indagine sul presunto “palazzo segreto dello zar”: una residenza principesca con 7.800 ettari di parco sulle rive del Mar ...

Ultime Notizie dalla rete : Russia vita Russia, la vita di lusso della "figlia segreta" di Putin: insultata sui social TGCOM Giornalista si getta in acque gelide per salvare un cane in pericolo – VIDEO

Russia: un giornalista si è gettato nelle acque gelate per salvare un cagnolino che rischiava di annegare Un gesto lodevole e coraggioso per salvare un povero cucciolo in pericolo di vita. La vicenda ...

Come Putin si è guadagnato la fiducia delle Forze Armate

Se guardiamo alla storia, vedremo che l’esercito in URSS consisteva in un piccolo numero di soldati professionisti ed un numero enorme di coscritti per 3 anni, ridotta poi a 2 anni. In termini numeric ...

