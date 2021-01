(Di giovedì 21 gennaio 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Ilile incondizionato di Alekseje di tutte le persone fermate in occasione del suo rientro in, inclusi giornalisti, collaboratori o cittadini che lo sostengono.In una risoluzione, ilUe invita i Paesi membri a “inasprire sensibilmente le misure restrittive dell’UE nei confronti della”. Ciò include sanzioni contro le “persone fisiche e giuridiche” coinvolte nella decisione di arrestare e incarcerare Alexei.Il testo è stato approvato con 581 voti favorevoli, 50 contrari e 44 astensioni.Le sanzioni dovrebbero anche essere allargate agli oligarchi russi legati al regime, ai membri della cerchia ...

Davide : «Saremo fautori di un'apertura verso la Russia», diceva Giuseppe Conte al parlamento nel 2018, riferendosi al paese… - piueuofficial : RT @Europarl_IT: Arresto di Alexei Navalny: il Parlamento europeo invita i paesi UE a inasprire le sanzioni UE verso la Russia. I deputati… - Italpress : Russia, il Parlamento Europeo chiede il rilascio immediato di Navalny - angelerrimo : RT @davcarretta: Tutta la delegazione della Lega al Parlamento europeo ha votato a favore di sanzioni contro la Russia e gli oligarchi dell… - PpPagliaro : RT @davcarretta: Tutta la delegazione della Lega al Parlamento europeo ha votato a favore di sanzioni contro la Russia e gli oligarchi dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia Parlamento

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Parlamento europeo chiede il rilascio immediato e incondizionato di Aleksej Navalny e di tutte le persone fermate in occasione del suo rientro in Russia, inclusi gi ...BRUXELLES - Il Parlamento europeo ha chiesto il rilascio immediato e incondizionato dell'oppositore russo Alexey Navalny e di tutte le persone fermate in occasione del suo rientro in Russia, inclusi g ...