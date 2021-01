Rugby | Top 10 | il Rovigo vuol mantenere la vetta | ma il Petrarca vuole continuare a correre

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Si disputa questo sabato la decima giornata del massimo campionato italiano die, salvo sorprese, finalmente dovrebbero scendere in campo tutte le squadre, senza alcun rinvio a causa dell’emergenza Covid-19. La capolistava a far visita al Viadana, attualmente terz’ultimo, in un match sicuramente dai risvolti interessanti. I ragazzi di Casellato, infatti, vogliono confermarsi dopo la vittoria in casa delle Fiamme Oro e, soprattutto, vogliono tenere a distanza il Valoche, come anche ilPadova, virtualmente potrebbe essere davanti ai rossoblù con i match da recuperare. Gli emiliani sono anch’essi impegnati in trasferta nell’insidioso derby contro il Colorno. I padroni di casa hanno offerto alcune buone prestazioni sino a ora e i ragazzi di Manghi dovranno stare attenti a evitare scivoloni. Il ...