Rottamati da Conte I due Mattei si ritrovano nel partito del Papeete Lega e Italia Viva insieme all’opposizione Già tramano sgambetti al Governo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 21 gennaio 2021) “Questo matrimonio s’ha da fare”, potrebbe essere il titolo dell’epilogo di un romanzo politico in cui – contrariamente alla trama del Manzoni – i due bravi, Matteo 1 (Renzi) e Matteo 2 (Salvini), si scambiano amorosi effluvi e occhiate vogliose. E bisognerebbe anche fare un nuovo murales con Matteo 2 che non bacia più Di Maio, ma Matteo 1. E dire che tutto questo non era completamente imprevisto. Chi scrive, ha effettivamente scritto a suo tempo, che il suicidio politico celebrato da Salvini con la sua decisione di interrompere l’esperienza delgialloverde non era solo completamente sballata, ma addirittura sospetta. Allora Renzi eranel Pd, ma il ragazzo dell’Arno soffiava fumo dalle nari per tornare al centro dei riflettori mediatici. Perché di Salvini si può dire tutto, ma non certo che sia uno sprovveduto e il suo doppio ...