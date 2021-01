Rossetti inverno 2021 e mascherina | nuance di tendenza e texture anti macchia

Leggi su amica

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Ma non il rossetto. Persino se nascosto sotto la. Perché mettere il proprio rossetto preferito ha un effetto benefico sull’umore. Anche potendo godere dei risultati solo per qualche secondo davallo specchio, prima di uscire. Rossetto e, però, sono certamente una combinazione difficile da gestire. Soprattutto se l’obbiettivo è non rovinare il proprio trucco labbra con sbavature,sbiadite e mascherine piene di macchie. Proprio per questo, i miglioridell’non dovranno solo rispettare le tendenze, ma anche le regole base di ogni rossetto da usare con la. Nel beauty-case, perciò, non potranno mancareno transfer, tinte labbra indelebili e lipstick matte. E no, ...