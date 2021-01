Rosalinda Cannavò stanca del fidanzato scoppia in lacrime: il duro sfogo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip 5 continua ad avere molti dubbi sul fidanzato Giuliano e più passano i giorni più sembra che questi dubbi aumentano portando la vippona allo sconforto. Nuovi dubbi per Rosalinda Cannavò sul fidanzato Rosalinda Cannavò al GF Vip 5 non sembra più avere remore nel manifestare il proprio disagio verso il fidanzato Giuliano Condorelli, con cui è legata da 10 anni. Se durante i primi mesi di permanenza nella casa, la 28enne siciliana non sembrava avere dubbi sul fidanzato storico, da qualche settimana la Cannavò ha manifestato tutte le sue incertezze. Rosalinda ha più volte spiegato di essere cresciuta molto nella casa, di aver ripreso in mano la ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 21 gennaio 2021)al Grande Fratello Vip 5 continua ad avere molti dubbi sulGiuliano e più passano i giorni più sembra che questi dubbi aumentano portando la vippona allo sconforto. Nuovi dubbi persulal GF Vip 5 non sembra più avere remore nel manifestare il proprio disagio verso ilGiuliano Condorelli, con cui è legata da 10 anni. Se durante i primi mesi di permanenza nella casa, la 28enne siciliana non sembrava avere dubbi sulstorico, da qualche settimana laha manifestato tutte le sue incertezze.ha più volte spiegato di essere cresciuta molto nella casa, di aver ripreso in mano la ...

