Ronaldo miglior marcatore di sempre? Federcalcio ceca non ci sta: “Bican ha segnato 821 gol” (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Federcalcio ceca ha contestato il nuovo traguardo raggiunto dall'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo . Il portoghese con la rete al Napoli nella Supercoppa ha segnato il 760esimo gol in carriera e sarebbe quindi il miglior marcatore della storia, avendo superato Pelè (sul quale però in realtà c'è ancora un dibattito aperto sui gol segnati in carriera) e da ieri anche Josef Bican, che si fermò a 759. Ma a difesa dell'attaccante cecoslovacco Josef Bican . Il servizio stampa della federazione ha rilasciato un comunicato in cui afferma che in realtà Bican ha segnato non 759 gol, ma 821. “Il Comitato Storia e Statistica della Federcalcio ceca ha contato tutti i gol segnati dal ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 21 gennaio 2021) Laha contestato il nuovo traguardo raggiunto dall'attaccante della Juventus Cristiano. Il portoghese con la rete al Napoli nella Supercoppa hail 760esimo gol in carriera e sarebbe quindi ildella storia, avendo superato Pelè (sul quale però in realtà c'è ancora un dibattito aperto sui gol segnati in carriera) e da ieri anche Josef, che si fermò a 759. Ma a difesa dell'attaccante cecoslovacco Josef. Il servizio stampa della federazione ha rilasciato un comunicato in cui afferma che in realtàhanon 759 gol, ma 821. “Il Comitato Storia e Statistica dellaha contato tutti i gol segnati dal ...

