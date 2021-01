Roma: tutti in fila per le nuove sneakers (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le immagini che circolano in giro per la rete in queste ore non desterebbero nessun stupore se non fossimo in piena pandemia. Ma data la situazione attuale, vedere decine di ragazzini in fila al centro commerciale EuRoma2 per l’uscita delle nuove sneakers della Nike, non può che destare quanto meno un senso di disapprovazione. Le immagini sono state diffuse dal canale social Welcome to Favelas, e stanno facendo il giro del web. tutti indossano la mascherina ma è impossibile mantenere il distanziamento sociale. Ed eccoli così tutti assembrati in attesa di entrare nel centro commerciale. Queste immagini ricordano pericolosamente le foto e i video degli assembramenti già visti nel periodo di Natale nelle vie dello shopping. Assembramenti che, col senno di poi, abbiamo pagato ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le immagini che circolano in giro per la rete in queste ore non desterebbero nessun stupore se non fossimo in piena pandemia. Ma data la situazione attuale, vedere decine di ragazzini inal centro commerciale Eu2 per l’uscita delledella Nike, non può che destare quanto meno un senso di disapprovazione. Le immagini sono state diffuse dal canale social Welcome to Favelas, e stanno facendo il giro del web.indossano la mascherina ma è impossibile mantenere il distanziamento sociale. Ed eccoli cosìassembrati in attesa di entrare nel centro commerciale. Queste immagini ricordano pericolosamente le foto e i video degli assembramenti già visti nel periodo di Natale nelle vie dello shopping. Assembramenti che, col senno di poi, abbiamo pagato ...

