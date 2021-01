Roma, spunta il nome di Visci dallo Spezia per sostituire Zubiria (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ci sarebbe anche il nome di Pierfrancesco Visci tra quelli in lizza per sostituire Manolo Zubiria, nel mirino dell’AS Roma assieme al team manager Gianluca Gombar dopo l’errore delle sei sostituzioni in Coppa Italia lo scorso martedì, che costerà la seconda sconfitta a tavolino della stagione ai capitolini. Visci, attuale direttore organizzativo e segretario generale dello Spezia tornato in Liguria dopo quattro anni da dirigente all’Inter, sarebbe stato uno dei primi ad accorgersi dell’errore dei giallorossi, commesso nel corso dei tempi supplementari della gara, poi persa anche sul campo dagli uomini di Fonseca. Nel frattempo, la Roma ha sollevato dall’incarico Gombar, fatto che non ha lasciato indifferenti i calciatori. Nella mattinata di giovedì ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ci sarebbe anche ildi Pierfrancescotra quelli in lizza perManolo, nel mirino dell’ASassieme al team manager Gianluca Gombar dopo l’errore delle sei sostituzioni in Coppa Italia lo scorso martedì, che costerà la seconda sconfitta a tavolino della stagione ai capitolini., attuale direttore organizzativo e segretario generale dellotornato in Liguria dopo quattro anni da dirigente all’Inter, sarebbe stato uno dei primi ad accorgersi dell’errore dei giallorossi, commesso nel corso dei tempi supplementari della gara, poi persa anche sul campo dagli uomini di Fonseca. Nel frattempo, laha sollevato dall’incarico Gombar, fatto che non ha lasciato indifferenti i calciatori. Nella mattinata di giovedì ...

