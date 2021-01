Roma-Spezia, De Rossi fa scudo sul team manager Gombar: “Sesto Cambio? L’errore è solo un incidente” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Gombar è assolutamente un ottima persona.Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Ronaldo è il lampo, il Napoli spreca. Roma, Fonseca al bivio”Queste le parole di Daniele De Rossi, intervenuto per difendere l'ormai ex team manager della Roma Gianluca Gombar. Il classe '83 - in seguito alla clamorosa gaffe delle 6 sostituzioni nel match tra gialloRossi e Spezia - ha voluto spendere qualche parola di conforto per il membro dello staff che, dopo questo spiacevole incidente, è stato allontanato da Trigoria. Tramite i suoi canali social, De Rossi si è sentito in dovere - unanimemente con tutto il gruppo squadra - di prendere le difese dello stesso Gombar. Ecco le sue parole, rilasciate al di ... Leggi su mediagol (Di giovedì 21 gennaio 2021)è assolutamente un ottima persona.Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Ronaldo è il lampo, il Napoli spreca., Fonseca al bivio”Queste le parole di Daniele De, intervenuto per difendere l'ormai exdellaGianluca. Il classe '83 - in seguito alla clamorosa gaffe delle 6 sostituzioni nel match tra giallo- ha voluto spendere qualche parola di conforto per il membro dello staff che, dopo questo spiacevole, è stato allontanato da Trigoria. Tramite i suoi canali social, Desi è sentito in dovere - unanimemente con tutto il gruppo squadra - di prendere le difese dello stesso. Ecco le sue parole, rilasciate al di ...

