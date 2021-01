Roma, dopo la figuraccia in Coppa Italia saltano le prime teste: rischia anche Fonseca (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nessuno ha potuto salvarlo dalla brutta figura rimediata in Coppa Italia e diventata presto virale. Gianluca Gombar, giovane team manager della Roma, è stato sollevato ieri dal suo incarico. A nulla sono serviti i tentativi di riqualificare la sua immagine. Ci ha provato anche Pau Lopez, il portiere giallorosso gli ha dedicato una storia su Instagram, ma dopo l’erroraccio di martedì era inevitabile che qualche testa dovesse cadere. È toccata a quella del 28enne e di Zubiria, Global Sport Officer manager, che ha fatto la stessa fine del giovane collega. Entrambi rimangono al momento nei quadri dirigenziali, in attesa di ulteriori sviluppi. L’immagine di Lorenzo Pellegrini che dopo 100 minuti giocati al massimo mette in guardia Gombar, chiamato amichevolmente ‘Gianlù’, sull’impossibilità ... Leggi su italiasera (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nessuno ha potuto salvarlo dalla brutta figura rimediata ine diventata presto virale. Gianluca Gombar, giovane team manager della, è stato sollevato ieri dal suo incarico. A nulla sono serviti i tentativi di riqualificare la sua immagine. Ci ha provatoPau Lopez, il portiere giallorosso gli ha dedicato una storia su Instagram, mal’erroraccio di martedì era inevitabile che qualche testa dovesse cadere. È toccata a quella del 28enne e di Zubiria, Global Sport Officer manager, che ha fatto la stessa fine del giovane collega. Entrambi rimangono al momento nei quadri dirigenziali, in attesa di ulteriori sviluppi. L’immagine di Lorenzo Pellegrini che100 minuti giocati al massimo mette in guardia Gombar, chiamato amichevolmente ‘Gianlù’, sull’impossibilità ...

marcoconterio : ?? Clamoroso in #RomaSpezia. La #Roma fa sei cambi ma il regolamento, con deroga pubblicata in data 9 settembre, ne… - pisto_gol : Dopo la gaffe-Diawara, che è costata lo 0:3 a tavolino, e -1 in classifica, le 6 sostituzioni contro lo Spezia. Dif… - teatrolafenice : ?? Il Teatro Apollo di Roma si preparava oggi nel 1853 alla prima de 'Il trovatore' di Giuseppe Verdi, che con 'Rigo… - AdrianaSpappa : RT @EPalazzotto: Dopo la sentenza del Tribunale di Roma che condanna il @Viminale per i respingimenti illegali in Slovenia si interrompa q… - AmuroRay__ : @st_larochelle @lellacmilan Inizierò a crederci se a fine febbraio siamo ancora primi con distacco dopo aver affron… -