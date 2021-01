Roma, da Allegri a Jardim: le opzioni per sostituire Fonseca (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ore calde per la Roma che valuta i possibili sostituti di Paulo Fonseca. Una lista di allenatori che presenta anche una sorpresa Paulo Fonseca resta in bilico e secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport per il tecnico della Roma sarà decisiva la gara di sabato contro lo Spezia in campionato. Per quanto riguarda la lista dei possibili successori, al momento Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri sono considerati come i principali candidati. Resta valida anche la pista che porta a Luciano Spalletti così come Leonardo Jardim, ex tecnico del Monaco, viene tenuto in considerazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ore calde per lache valuta i possibili sostituti di Paulo. Una lista di allenatori che presenta anche una sorpresa Pauloresta in bilico e secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport per il tecnico dellasarà decisiva la gara di sabato contro lo Spezia in campionato. Per quanto riguarda la lista dei possibili successori, al momento Massimilianoe Maurizio Sarri sono considerati come i principali candidati. Resta valida anche la pista che porta a Luciano Spalletti così come Leonardo, ex tecnico del Monaco, viene tenuto in considerazione. Leggi su Calcionews24.com

