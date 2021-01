Roma, bambino di 13 mesi portato d’urgenza al Policlinico Umberto I: era in overdose (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un bimbo di 13 mesi è stato portato in overdose al Policlinico Umberto I di Roma: aveva ingerito la cocaina dei genitori. Un bambino di 13 mesi è finito in ospedale, a Roma, dopo aver ingerito la cocaina che i genitori, entrambi consumatori della sostanza, avevano probabilmente fatto cadere inavvertitamente sul divano di casa. Il L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un bimbo di 13è statoinalI di: aveva ingerito la cocaina dei genitori. Undi 13è finito in ospedale, a, dopo aver ingerito la cocaina che i genitori, entrambi consumatori della sostanza, avevano probabilmente fatto cadere inavvertitamente sul divano di casa. Il L'articolo proviene da Leggilo.org.

