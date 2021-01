Roberto Ferrazza, indagato per ponte Morandi/ E commissario per Governo Conte Pd-M5s (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roberto Ferrazza è indagato per il crollo del ponte Morandi di Genova, ma è stato scelto come commissario per le opere dal Governo Conte Pd-M5s Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 21 gennaio 2021)per il crollo deldi Genova, ma è stato scelto comeper le opere dalPd-M5s

Roberto Ferrazza è indagato per il crollo del ponte Morandi di Genova, ma è stato scelto come commissario per le opere dal Governo Conte Pd-M5s.

A lui, in qualità di commissario, sono affidate la ristrutturazione della caserma Ilardi di Genova e una serie di altre ristrutturazioni a Torino ...

