Roberto Ferrazza, indagato per il Morandi, il Governo lo indica tra i commissari delle opere (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il nome di Roberto Ferrazza compare a pagina 43 dell’atto numero 241 che il Governo ha sottoposto al parere della Camera dei deputati. È lo schema del decreto del presidente del Consiglio dei ministri che individua le opere pubbliche da commissariare e i nomi dei commissari. Tra i quali, appunto, quello di Ferrazza. A lui, in qualità di commissario, sono affidate la ristrutturazione della caserma Ilardi di Genova e una serie di altre ristrutturazioni di commissariati e caserme a Torino. Ferrazza è attualmente provveditore interregionale per le opere in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, ma è legato a Genova anche per un’altra questione. Figura nella lista degli indagati dalla procura per il crollo del ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il nome dicompare a pagina 43 dell’atto numero 241 che ilha sottoposto al parere della Camera dei deputati. È lo schema del decreto del presidente del Consiglio dei ministri che individua lepubbliche daare e i nomi dei. Tra i quali, appunto, quello di. A lui, in qualità dio, sono affidate la ristrutturazione della caserma Ilardi di Genova e una serie di altre ristrutturazioni diati e caserme a Torino.è attualmente provveditore interregionale per lein Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, ma è legato a Genova anche per un’altra questione. Figura nella lista degli indagati dalla procura per il crollo del ...

VENEZIA Tra i suoi ex compagni di Forza Italia, c'è chi confessa di aver fatto un salto sulla sedia. Chi si dice profondamente deluso, anche umanamente. Chi preferisce non commentare.

