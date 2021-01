Riverdale 5X02: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’episodio di Riverdale 5X02 va in onda sulla The CW mercoledì 27 gennaio 2021. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e streaming. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE LA QUARTA STAGIONE L’episodio di Riverdale 5X02 si intitola Chapter Seventy-Eight: The Preppy Murders, che tradotto significa letteralmente “Capitolo settantotto: gli omicidi dei fighetti di scuola privata”. La breve sinossi rilasciata dall’emittente americana rivela qualche anticipazione sulla trama. L’indagine di Betty e Jughead sull’autore prende una brutta piega dopo aver ricevuto una chiamata da Bret. Nel frattempo, Archie è costretto a prendere una decisione impossibile quando la persona responsabile della morte di suo ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’episodio diva in onda sulla The CW mercoledì 27 gennaio 2021. Ecco di seguito. ATTENZIONE: l’articolo contiene. DOVE VEDERE LA QUARTA STAGIONE L’episodio disi intitola Chapter Seventy-Eight: The Preppy Murders, che tradotto significa letteralmente “Capitolo settantotto: gli omicidi dei fighetti di scuola privata”. La breve sinossi rilasciata dall’emittente americana rivela qualche anticipazione sulla. L’indagine di Betty e Jughead sull’autore prende una brutta piega dopo aver ricevuto una chiamata da Bret. Nel frattempo, Archie è costretto a prendere una decisione impossibile quando la persona responsabile della morte di suo ...

