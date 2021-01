RobertoBurioni : Ci sono ritardi nelle consegne dei vaccini Pfizer. E' inaccettabile che nessuno della Pfizer si degni di andare in… - sole24ore : ?? Piano #vaccini, slitta anche l’arrivo dei 1.500 operatori sanitari tra medici e infermieri:… - MaxiSironi : RT @MediasetTgcom24: Ritardi vaccini, l'allarme del Gimbe: richiami a rischio #vaccini - SoniaLaVera : RT @LaVeritaWeb: I ritardi nella consegna a causa del trucco della «sesta dose». Mr Invitalia annuncia altri stop, ma l'azienda non conferm… - LaVeritaWeb : I ritardi nella consegna a causa del trucco della «sesta dose». Mr Invitalia annuncia altri stop, ma l'azienda non… -

“La fornitura di vaccini prevista per la Campania per il 25 gennaio è stata dimezzata, non si sa secondo quali criteri”. Lo ha annunciato il governatore Vincenzo De Luca in un post su Facebook. “Già < ...Per la battaglia dei vaccini si passa al le carte bol late. Il taglio del le forniture annunciato dal produttore farmaceutico ...