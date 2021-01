Rita Dalla Chiesa commuove sui social | la dedica all’uomo che ama

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Se il piccolo schermo non è più così centrale nella vita di, isono, anche per molti suoi colleghi, una vetrina in cui condividere momenti, foto e pensieri. Tanto amata nel ruolo di saggio nel programma di Marco Liorni ItaliaSì!, la regina di Forum non ha mai abbandonato del tutto la tv: a settembre, ad esempio, è stata ospite nel sabato mattina de Il caffè di Rai1. Non si è nemmeno tirata indietro sui, quando su Twitter ha (più o meno velatamente) attaccato Antonella Elia. E, negli ultimi giorni, torna a far parlare di sé, con il commovente post pubblicato su Instagram eto a un uomo per lei speciale. Lasu Instagram: “A un uomo che amo“ha ...