Ristori per i trasporti scolastici, Barbuto (M5S): "In arrivo i fondi per le imprese" (Di giovedì 21 gennaio 2021) "Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Mit, le imprese che svolgono servizi di trasporto scolastico potranno avere ulteriori Ristori per compensare le perdite di ricavi subite a causa della pandemia". Lo ... Leggi su cn24tv (Di giovedì 21 gennaio 2021) "Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Mit, leche svolgono servizi di trasporto scolastico potranno avere ulterioriper compensare le perdite di ricavi subite a causa della pandemia". Lo ...

