Rinnovabili | Starace | sicure e affidabili | serve ridurre la confusione amministrativa

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) –zza età dellee ruolo dell’idrogeno nel prossimo futuro. Sono due temi su cui si è focalizzato l’intervento di Francesco, amministratore delegato di Enel, che ha partecipato a un webinar organizzato dal Messaggero. “La pandemia ha avuto un effetto di rallentamento durante il 2020 di un certo tipo di installazioni in giro per il mondo. C’è un piccolo ritardo che stiamo riassorbendo ma nonostante questo il 2020 è stato un anno record e in Europa nel 2020 abbiamo installato 18mila megawatt di fotovoltaico“, ha detto. “È un record assoluto in Europa – ha aggiunto – abbiamo avuto un rallentamento all’interno di una accelerazione che era in corso”. Perla pandemia ha anticipato quello che sarebbe accaduto in ogni caso nei ...