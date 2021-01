Ricorso Lombardia | Tar acquisirà dati Decisione rinviata alla prossima settimana

LegaSalvini : ZONA ROSSA: PRESENTATO IL RICORSO DELLA LOMBARDIA - RegLombardia : #LNews #zonarossa Abbiamo presentato ricorso al Tar del Lazio perché non condividiamo l'ordinanza del Ministro de… - MediasetTgcom24 : Ricorso Lombardia sulla zona rossa, lunedì nuova audizione del Tar #ricorsolombardia - IngaUmbi : RT @MediasetTgcom24: Ricorso Lombardia sulla zona rossa, lunedì nuova audizione del Tar #ricorsolombardia - Tele_Nicosia : Lombardia zona rossa, Tar rinvia decisione su ricorso -

Ultime Notizie dalla rete : Ricorso Lombardia

L’attesa per l’udienza davanti al Tar del Lazio confidando in un cambio di colore per la Regione Lombardia si è rivelata vana. La Lombardia e quindi Como rimangono in Zona Rossa almeno fino a lunedì.Slitta di una manciata di giorni la decisione sul ricorso alla zona rossa presentato dalla Lombardia. I giudici hanno deciso ...