Ricorso Lombardia | il Tar acquisirà i dati Decisione rinviata alla prossima settimana

LegaSalvini : ZONA ROSSA: PRESENTATO IL RICORSO DELLA LOMBARDIA - RegLombardia : #LNews #zonarossa Abbiamo presentato ricorso al Tar del Lazio perché non condividiamo l'ordinanza del Ministro de… - MediasetTgcom24 : Ricorso Lombardia sulla zona rossa, lunedì nuova audizione del Tar #ricorsolombardia - Italia_Notizie : Lombardia zona rossa, la decisione del Tar del Lazio sul ricorso rinviata a lunedì - FulvioDelmiglio : Quindi settimana prossima, quando servirà decidere il colore delle zone dal 1° febbraio in base ai nuovi dati, deci… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricorso Lombardia

ROMA. Nuova audizione lunedì al Tar del Lazio nell'ambito del ricorso della Regione Lombardia contro la zona rossa. Si è conclusa la prima audizione e il giudice ha deciso per l'aggiornamento dell'udi ...Lombardia in zona rossa, ma fino a quando? Lo scontro Fontana-Speranza ha preso ufficialmente il via, attesa in giornata la sentenza del Tar ...