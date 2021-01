Resident Evil Showcase commentato in diretta dalle 22 | 30! Resident Evil Village e grandi sorprese

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Dopo tanta attesa e decisamente molti rumor questa sera avremo finalmente delle novità ufficiali e il primo tanto atteso video gameplay!sarà il protagonista assoluto delorganizzato da Capcom ma a quanto pare lenon mancheranno. L'evento partirà alle 23:00 italiane ma noi saremo live già22:30 con i nostri Riccardo Cantù e Lorenzo Mancosu pronti a lanciarsi nelle teorie più credibili ma anche in quelle più bizzarre per un nuovo capitolo che sicuramente seguirà quanto tracciato dal diverso ma ottimo7 e che per ora ha già alcune certezze tra cui ...

XboxItalia : Risparmia alla grande sul tuo #ResidentEvil preferito ?? - Eurogamer_it : Resident Evil Shocase commentato dalle 22:30 e assolutamente da non perdere! #REShowcase #REVillage - Raffael73552440 : Alcuni la propria infanzia amano portarla addosso Resident Evil Umbrella Corporation #tattoo #residentevil… - ilrompiballe : @silviaaaaa28 Il prossimo resident evil (videogame e film) sarà ambientato nello studio di rete 4 - badtasteit : #ResidentEvilVillage: la pagina Steam ha aggiunto il tag multiplayer alla scheda del gioco -

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil

Spaziogames.it

Questa sera è tempo di Resident Evil Showcase con grandi novità per Resident Evil Village e novità tutte da scoprire. Lo commenteremo in diretta dalle 22:30!La compagnia nipponica ha deciso di aggiornare le previsioni legate ai risultati per l'anno fiscale attualmente in corso.