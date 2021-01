Renzi e l’ultima apertura a Conte: «Basta coi baratti, tornate alla politica. Siamo ancora in tempo per fermarci» (Di giovedì 21 gennaio 2021) «tornate alla politica». ancora un segnale di apertura lanciato da Matteo Renzi a Giuseppe Conte. Questa volta il palco da cui Renzi ha chiesto al Presidente del Consiglio di far rientrare la crisi rinegoziando un accordo con Italia Viva è quello di Piazza Pulita, trasmissione in onda su La7. «Il mio appello è “Non fate un baratto di singoli parlamentari”», ha detto Renzi. E ancora: «Non è che è un segno di incertezza, è un segno di aprirsi al compromesso. Abbiamo scritto una lettera al premier che il premier non ha nemmeno letto e se l’ha letta non ha nemmeno risposto». L’ex segretario del Partito Democratico si è unito poi al coro delle battute che si sono levate contro Lello Ciampolillo, il senatore ex M5s che ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 gennaio 2021) «».un segnale dilanciato da Matteoa Giuseppe. Questa volta il palco da cuiha chiesto al Presidente del Consiglio di far rientrare la crisi rinegoziando un accordo con Italia Viva è quello di Piazza Pulita, trasmissione in onda su La7. «Il mio appello è “Non fate un baratto di singoli parlamentari”», ha detto. E: «Non è che è un segno di incertezza, è un segno di aprirsi al compromesso. Abbiamo scritto una lettera al premier che il premier non ha nemmeno letto e se l’ha letta non ha nemmeno risposto». L’ex segretario del Partito Democratico si è unito poi al coro delle battute che si sono levate contro Lello Ciampolillo, il senatore ex M5s che ...

