Renault - La R5 elettrica sarà costruita in Francia (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Renault ha deciso di produrre la riedizione elettrica della R5 nello stabilimento di Douai, nella Francia settentrionale. Per la mitica due volumi si tratta di un ritorno a casa sulla falsariga di quanto avvenuto per la Fiat con l'assegnazione della 500 elettrica a Mirafiori: la fabbrica transalpina ha prodotto la R5 originale dal 1972 al 1984. Un polo del Nord. La decisione, annunciata dal presidente Jean-Dominique Senard al canale televisivo BFM-TV, rappresenta un'ancora di salvezza per l'impianto di Douai e rientra in una più ampia strategia varata dalla Casa della Losanga per salvaguardare i livelli occupazionali nelle regione Nord-Passo di Calais (tra le meno sviluppate e ricche dell'intera Francia) tramite la costituzione di un Polo produttivo del Nord: sarà composto, oltre ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 21 gennaio 2021) Laha deciso di produrre la riedizionedella R5 nello stabilimento di Douai, nellasettentrionale. Per la mitica due volumi si tratta di un ritorno a casa sulla falsariga di quanto avvenuto per la Fiat con l'assegnazione della 500a Mirafiori: la fabbrica transalpina ha prodotto la R5 originale dal 1972 al 1984. Un polo del Nord. La decisione, annunciata dal presidente Jean-Dominique Senard al canale televisivo BFM-TV, rappresenta un'ancora di salvezza per l'impianto di Douai e rientra in una più ampia strategia varata dalla Casa della Losanga per salvaguardare i livelli occupazionali nelle regione Nord-Passo di Calais (tra le meno sviluppate e ricche dell'intera) tramite la costituzione di un Polo produttivo del Nord:composto, oltre ...

