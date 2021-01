Relazioni Usa-Israele: cosa cambia con Biden? (Di giovedì 21 gennaio 2021) Washington, 21 gen – C’è chi si è illuso: “Con gli accordi di Abramo inizia una nuova era di pace e convivenza tra arabi e israeliani”, dicevano alcuni. “Trump ha messo a segno un importante traguardo per la pace nel mondo” affermavano altri. Molti però non si sono accorti che quello non è stato un accordo umanitario, bensì un’intesa strategica sull’asse Usa-Israele per far fronte ad un nemico comune: l’Iran. Quella parte dell’accordo che voleva la fine del colonialismo israeliano era sostanzialmente attuo a preservare la faccia di quegli stati arabi che, già da tempo disinteressati al destino dei palestinesi, si sono mossi per avviare delle collaborazioni ora anche ufficiali con lo Stato ebraico. È questo che si è enunciato ulteriormente qualche giorno fa, quando Netanyahu ha promesso la costruzione di 780 nuove unità abitative da costruire sul suolo palestinese. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Washington, 21 gen – C’è chi si è illuso: “Con gli accordi di Abramo inizia una nuova era di pace e convivenza tra arabi e israeliani”, dicevano alcuni. “Trump ha messo a segno un importante traguardo per la pace nel mondo” affermavano altri. Molti però non si sono accorti che quello non è stato un accordo umanitario, bensì un’intesa strategica sull’asse Usa-per far fronte ad un nemico comune: l’Iran. Quella parte dell’accordo che voleva la fine del colonialismo israeliano era sostanzialmente attuo a preservare la faccia di quegli stati arabi che, già da tempo disinteressati al destino dei palestinesi, si sono mossi per avviare delle collaborazioni ora anche ufficiali con lo Stato ebraico. È questo che si è enunciato ulteriormente qualche giorno fa, quando Netanyahu ha promesso la costruzione di 780 nuove unità abitative da costruire sul suolo palestinese. ...

Negli auguri si sottolinea il desiderio di ricucire amicizie dopo gli anni turbolenti della presidenza Trump. Il papa chiede “un sicuro rispetto per i diritti e la dignità di ogni persona ...

Il volume, già tradotto negli Stati Uniti dove fa ha cominciato a far discutere i commentatori, presenta per la prima volta un’analisi completa non solo del significato dell’elezione di Biden per la ...

