Regione Lazio: telemedicina è anche transizione culturale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma – "Gia' prima della fine del commissariamento della sanita', in Regione Lazio avevamo inserito e introdotto sempre piu' elementi di telemedicina". Queste le parole di Massimo Annichiarico, direttore generale Salute e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, nel corso della conferenza stampa online 'Change management e digital innovation', organizzata dalla Asl di Latina in collaborazione con il Politecnico di Milano e Novartis. "E' da riconoscere che un elemento che per molto tempo ha giocato un ruolo di ostacolo, pur senza esserlo realmente, e' stato l'aspetto informatico e di digitalizzazione dei dati", ha continuato. "La transizione al digitale e' anche una transizione culturale. Poi c'e' l'aspetto del patient ...

