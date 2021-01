‘Regina Margherita’, sopralluogo per gli spazi del Tribunale di Sorveglianza (VIDEO) (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto È in corso da mezzogiorno nei locali dell’ex Tribunale di Sorveglianza, contesi dal liceo Regina Margherita e dalla scuola media Pirro, un sopralluogo del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e dell’assessore alla scuola Eva Avossa insieme ad un dirigente della provincia di Salerno per valutare l’idoneità dei locali e definire la destinazione degli stessi. In attesa fuori dalla scuola un gruppo di studenti e genitori del Regina Margherita per i quali la possibilità di utilizzare gli spazi dell’ex Tribunale di Sorveglianza sono vitali sia per far tornare gli studenti in presenza che poter fruire di un’uscita di sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto È in corso da mezzogiorno nei locali dell’exdi, contesi dal liceo Regina Margherita e dalla scuola media Pirro, undel sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e dell’assessore alla scuola Eva Avossa insieme ad un dirigente della provincia di Salerno per valutare l’idoneità dei locali e definire la destinazione degli stessi. In attesa fuori dalla scuola un gruppo di studenti e genitori del Regina Margherita per i quali la possibilità di utilizzare glidell’exdisono vitali sia per far tornare gli studenti in presenza che poter fruire di un’uscita di sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

