Recovery plan | Gentiloni | “Serve chiarezza su tempi e obiettivi dei progetti Se non saranno rispettati c’è il rischio che l’esborso non arrivi”

(Di giovedì 21 gennaio 2021) In queste settimane alla Commissione europea “stiamo discutendo con i 17 Stati membri che hanno già presentato le loro bozze” dei piani nazionali di ripresa e resilienza necessari ad accedere alle risorse dellaand resilience facility, cuore di Next Generation Eu. “Non solo con l’Italia”, dunque, ha precisato il commissario all’Economia Paolo, intervistato in un appuntamento on line da Reuters. Martedì scorso il vicepresidente Valdis Dombrovskis aveva detto che l’Italia aveva presentato solo alcuni elementi del piano, mentre gli Stati che fino ad allora avevano presentato una bozza di piano erano “11”. Bruxelles “è interessata ad averesui” e “gli“: vale per tutti i Paesi e c’è un motivo preciso, connesso alla procedura per l’erogazione dei fondi Ue. ...