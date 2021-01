Real Madrid, Zidane a rischio esonero: spunta il nome di Gallardo (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha ormai i giorni contati sulla panchina dei blancos. Dopo l’umiliante sconfitta in Copa Del Rey contro l’Alcoyano, squadra di terza divisione spagnola, e l’eliminazione in Supercoppa di Spagna in semifinale, il suo secondo mandato sembra essere giunto al termine. Nonostante la qualificazione agli ottavi di Champions League, che gli ha permesso di rimanere a galla, Zizou non ha un buon rapporto con parte dello spogliatoio. Secondo Radio Marca il tecnico non comunica con parte della rosa, alcuni dei quali sono anche titolari. Il presidente Florentino Perez sta già pensando al sostituto. spunta il nome di Marcelo Gallardo, attuale allenatore del River Plate. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’allenatore del, Zinedine, ha ormai i giorni contati sulla panchina dei blancos. Dopo l’umiliante sconfitta in Copa Del Rey contro l’Alcoyano, squadra di terza divisione spagnola, e l’eliminazione in Supercoppa di Spagna in semifinale, il suo secondo mandato sembra essere giunto al termine. Nonostante la qualificazione agli ottavi di Champions League, che gli ha permesso di rimanere a galla, Zizou non ha un buon rapporto con parte dello spogliatoio. Secondo Radio Marca il tecnico non comunica con parte della rosa, alcuni dei quali sono anche titolari. Il presidente Florentino Perez sta già pensando al sostituto.ildi Marcelo, attuale allenatore del River Plate. SportFace.

