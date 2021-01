Real Calepina | si dividono le strade con Samuele Careccia

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Ilha comunicato la separazione da, che lascia la formazione alla quale si era unito nel corso dell’ultima estate. Questo il comunicato della società. L’addio dialE’ durata meno del previsto, l’esperienza dell’esterno d’attacco classe ’98al. Per quanto reso noto dal club bergamasco, infatti, si sono divise oggi lecon il giocatore., che in Serie D ha già vestito le maglie del Caravaggio, del Varese e del Ciliverghe, si era unito alnel corso dell’ultima estate e sino a qui, aveva totalizzato 6 presenze ...

SprintLombardia : Real Calepina - Seregno Serie D: Alessandro “Magno” si prende la scena e decide la sfida! - tuttoatalanta : Serie D, 12^ Giornata: spicca il big match Real Calepina-Seregno - PiuValliTV : VILLA VALLE DI RIMONTA Dopo la cocente sconfitta rimediata sul campo della Tritium, il Villa Valle di Marco Bolis… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Calepina

Metropolitan Magazine Italia

Il Dipartimento Interregionale ha stilato il programma dei recuperi che si giocheranno mercoledì 27 gennaio alle 14.30. Di seguito la lista delle partite che comprende anche Breno-Real Calepina. Giron ...Striscia positiva per il Desenzano Calvina: anche il Caravaggio va al tappeto. La formazione gardesana ha superato per 0-3 gli avversari, abbandonando definitivamente i bassifondi della classifica per ...