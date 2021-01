Re e regine sono sessisti, ecco le carte gender. La geniale invenzione di una psicologa olandese (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen – Al bando re e regine, il mondo è senza gender. E anche le carte da gioco devono adeguarsi. Per fortuna una laureata in psicologia forense dei Paesi Bassi ha creato un mazzo nuovo di zecca, privo di discriminazione. Indy: “Nelle carte c’è disuguaglianza di genere” Indy Mellink, 23 anni, ha avuto l’idea mentre spiegava le regole di un gioco ai suoi cugini – a quel punto le è venuta in mente la “sottile disuguaglianza” di avere un re più prezioso di una regina. Dopo un po’ di incoraggiamento da parte di suo padre, Indy ha deciso di progettare il proprio mazzo con oro, argento e bronzo al posto delle carte re, regina e jack. carte “in cui il re vale più della regina” Ha detto: “Se abbiamo questa gerarchia secondo cui il re vale più della regina, questa sottile ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen – Al bando re e, il mondo è senza. E anche leda gioco devono adeguarsi. Per fortuna una laureata in psicologia forense dei Paesi Bassi ha creato un mazzo nuovo di zecca, privo di discriminazione. Indy: “Nellec’è disuguaglianza di genere” Indy Mellink, 23 anni, ha avuto l’idea mentre spiegava le regole di un gioco ai suoi cugini – a quel punto le è venuta in mente la “sottile disuguaglianza” di avere un re più prezioso di una regina. Dopo un po’ di incoraggiamento da parte di suo padre, Indy ha deciso di progettare il proprio mazzo con oro, argento e bronzo al posto dellere, regina e jack.“in cui il re vale più della regina” Ha detto: “Se abbiamo questa gerarchia secondo cui il re vale più della regina, questa sottile ...

