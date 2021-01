Raccolta dell’umido a Verdellino, Aprica: “Due segnalazioni in sei mesi” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sabato 16 gennaio Bergamonews ha pubblicato la lettera di una cittadina di Verdellino che denunciava il mancato ritiro dell’umido negli ultimi sei mesi, nonostante le segnalazioni ad Aprica e al Comune di Verdellino. La società Aprica, che svolge il servizio di Raccolta rifiuti, risponde oggi alla nostra lettrice. In relazione alla lettera firmata e pubblicata in data 16 gennaio, si precisa quanto segue. Dalla ricerca effettuata ci risultano due segnalazioni di mancato ritiro dell’organico: una pervenuta telefonicamente tramite l’Assessore Calenzo (03/08/2020) e l’altra effettuata tramite posta certificata (31/08/2020). Inoltre, l’Assessore Calenzo ha condiviso con Aprica il 6 agosto quella che non può essere ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sabato 16 gennaio Bergamonews ha pubblicato la lettera di una cittadina diche denunciava il mancato ritironegli ultimi sei, nonostante leade al Comune di. La società, che svolge il servizio dirifiuti, risponde oggi alla nostra lettrice. In relazione alla lettera firmata e pubblicata in data 16 gennaio, si precisa quanto segue. Dalla ricerca effettuata ci risultano duedi mancato ritiro dell’organico: una pervenuta telefonicamente tramite l’Assessore Calenzo (03/08/2020) e l’altra effettuata tramite posta certificata (31/08/2020). Inoltre, l’Assessore Calenzo ha condiviso conil 6 agosto quella che non può essere ...

