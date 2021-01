Qui una bambina tra le braccia della mamma, oggi un’ex Bonas: chi è? (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nella fotografia in basso era soltanto una dolce e tenera bambina, oggi è una showgirl ed ex Bonas: riuscite a riconoscerla? Francesca Cipriani, Fonte foto: Instagram (@ francescaciprianiofficial)La splendida bambina nelle fotografie in alto oggi è una bellissima e seducente showgirl nonché ex Bonas di ‘Avanti un altro‘: riuscite a riconoscerla? Nello scatto a destra era davvero molto piccola ed è ritratta tra le braccia della sua adorata mamma, mentre in quella a sinistra è già più grande e somiglia molto di più a com’è oggi, eh si avete capito bene la protagonista degli scatti è proprio Francesca Cipriani. Come in tantissimi sicuramente ricorderanno, la lunga carriera della ... Leggi su chenews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nella fotografia in basso era soltanto una dolce e teneraè una showgirl ed ex: riuscite a riconoscerla? Francesca Cipriani, Fonte foto: Instagram (@ francescaciprianiofficial)La splendidanelle fotografie in altoè una bellissima e seducente showgirl nonché exdi ‘Avanti un altro‘: riuscite a riconoscerla? Nello scatto a destra era davvero molto piccola ed è ritratta tra lesua adorata, mentre in quella a sinistra è già più grande e somiglia molto di più a com’è, eh si avete capito bene la protagonista degli scatti è proprio Francesca Cipriani. Come in tantissimi sicuramente ricorderanno, la lunga carriera...

juventusfc : «È come il giorno di Natale, quando ti presentano il tuo sogno dentro una scatola e tu lo apri e vedi che si sta re… - juventusfc : ?? @2DaniLuiz: «Non siamo qui a cercare scuse. Abbiamo una rosa competitiva con giocatori che possono fare bene e da… - IlContiAndrea : #JoeBiden 'Questo è il giorno dell'America e della democrazia. Siamo qui per festeggiare la casa della democrazia.… - LuigiGiliberti2 : Sembra che la Francia abbia avuto meno ricoveri. E indipendetemente dai test la percentuale di decessi per covid è… - dokkaebi_sinbu : Va bene ridere e scherzare, ma qui non me ne va bene neanche una eh che palle -

Ultime Notizie dalla rete : Qui una Giarre, Trepunti abbandonata. Francesco Cardillo: “Qui una buca è per sempre…” Gazzettinonline Biden, il discorso di un americano agli americani

E’ scattata una sorta di damnatio memoriae del magnate presidente, Donald Trump. Con 17 firme, nel suo primo pomeriggio di lavoro nello Studio Ovale, Joe Biden, 46esimo presidente degli Stati Uniti, h ...

Elezioni comunali a Napoli, il Pd accelera: nuovo vertice con Zingaretti

Archiviata, per ora, la crisi di governo si riapre di nuovo il capitolo delle comunali. Con il Pd che da qui a una settimana ha in programma una serie di riunioni, tra Roma e Napoli, per entrare nel..

E’ scattata una sorta di damnatio memoriae del magnate presidente, Donald Trump. Con 17 firme, nel suo primo pomeriggio di lavoro nello Studio Ovale, Joe Biden, 46esimo presidente degli Stati Uniti, h ...Archiviata, per ora, la crisi di governo si riapre di nuovo il capitolo delle comunali. Con il Pd che da qui a una settimana ha in programma una serie di riunioni, tra Roma e Napoli, per entrare nel..