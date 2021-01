«Quella notte a Miami…»: il primo film diretto da Regina King è un manifesto culturale che punta all’Oscar (Di giovedì 21 gennaio 2021) Cercare un modo per raccontare la comunità nera senza scivolare nel cliché e nella retorica didascalica è una delle sfide più grande che i cineasti hanno cercato di soddisfare nell’ultimo anno e mezzo, ed è per questo che fa una certa impressione constatare che una di quelle che è riuscita a centrare più degli altri l’obiettivo non sia una regista di professione. Lei è Regina King, vincitrice dell’Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2019 per il film Se la strada potesse parlare e protagonista della serie di HBO Watchmen, alla sua prima prova dietro la macchina da presa con un film forte e potente, tratto da una pièce teatrale di Kemp Powers messa in scena nel 2013: si chiama Quella notte a Miami… (One Night in Miami…), è disponibile su Amazon Prime Video e racconta la notte in cui quattro personaggi neri dell’America degli anni Sessanta si raccontano senza filtri, ponendo l’accento su questioni che ancora oggi continuano ad alimentare discussioni e perplessità. https://www.youtube.com/watch?v=ZprXMxKg



w Leggi su vanityfair (Di giovedì 21 gennaio 2021) Cercare un modo per raccontare la comunità nera senza scivolare nel cliché e nella retorica didascalica è una delle sfide più grande che i cineasti hanno cercato di soddisfare nell’ultimo anno e mezzo, ed è per questo che fa una certa impressione constatare che una di quelle che è riuscita a centrare più degli altri l’obiettivo non sia una regista di professione. Lei è Regina King, vincitrice dell’Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2019 per il film Se la strada potesse parlare e protagonista della serie di HBO Watchmen, alla sua prima prova dietro la macchina da presa con un film forte e potente, tratto da una pièce teatrale di Kemp Powers messa in scena nel 2013: si chiama Quella notte a Miami… (One Night in Miami…), è disponibile su Amazon Prime Video e racconta la notte in cui quattro personaggi neri dell’America degli anni Sessanta si raccontano senza filtri, ponendo l’accento su questioni che ancora oggi continuano ad alimentare discussioni e perplessità. https://www.youtube.com/watch?v=ZprXMxKg

stayminkoo : capite che mica scherzo quando dico che quella pc me la sogno la notte - gattonero626bis : @GiusiFasano Quando si ha i genitori anziani la realtà è quella cucina che cade a pezzi cassetti che non si chiudon… - sacrifrocio : quella notte di mezza estate che hong kong partorì il figlio e lo spirito santo - lousgoldfishh : quella notte è stata qualcosa di magnifico.. ne voglio un’altra - marry_me_chuck : RT @mefromtheblock_: Tommaso e Zenga che ridono di Stefania ancora per quella notte PORCODDUE VOGLIO SAPERE ALLORA #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Quella notte «Quella notte a Miami...»: il primo film diretto da Regina King è un manifesto culturale che punta all Oscar Vanity Fair.it Martina Rossi: papà; sollievo, ora chiarezza

"Adesso si lavora per avere il minimo di giustizia. Martina non me la ridarà nessuno, ma almeno si saprà cosa è successo quella notte. Ci hanno provato in tutti i modi a distruggere me e mia moglie. A ...

Fiamme e polemiche, dramma Fenice di Venezia, dalle lacrime alla seconda rinascita

Il teatro distrutto dal fuoco nella notte del 19 febbraio di 25 anni fa, fu ricostruito sette anni dopo «dov’era e com’era» ...

"Adesso si lavora per avere il minimo di giustizia. Martina non me la ridarà nessuno, ma almeno si saprà cosa è successo quella notte. Ci hanno provato in tutti i modi a distruggere me e mia moglie. A ...Il teatro distrutto dal fuoco nella notte del 19 febbraio di 25 anni fa, fu ricostruito sette anni dopo «dov’era e com’era» ...