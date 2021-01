Qualcuno era calciatore e votava comunista. Boninsegna: “Mio padre morto per la fabbrica. Senza il pallone, quello era il mio destino” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Bruno Boninsegna ha lavorato per 36 anni alla Cartiera Burgo di Mantova. Classe 1917, se ne è andato a 61 anni per un brutto male al fegato, in tempo per seguire quasi tutta la splendida carriera del figlio Roberto, uno dei centravanti italiani più forti di tutti i tempi. Bruno era anche membro della commissione interna della fabbrica. votava comunista così come Bobo, stando alla dichiarazione che fece nel 1976 al Guerin Sportivo, quando si chiese ai calciatori quale partito avrebbero scelto alle urne. “Il mio era un voto di tradizione familiare – dice oggi l’ex bomber della Nazionale a ilfattoquotidiano.it – mio padre ha lavorato una vita intera ed è morto per colpa della fabbrica. Gli operai venivano trattati come bestie. Se non fossi diventato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Brunoha lavorato per 36 anni alla Cartiera Burgo di Mantova. Classe 1917, se ne è andato a 61 anni per un brutto male al fegato, in tempo per seguire quasi tutta la splendida carriera del figlio Roberto, uno dei centravanti italiani più forti di tutti i tempi. Bruno era anche membro della commissione interna dellacosì come Bobo, stando alla dichiarazione che fece nel 1976 al Guerin Sportivo, quando si chiese ai calciatori quale partito avrebbero scelto alle urne. “Il mio era un voto di tradizione familiare – dice oggi l’ex bomber della Nazionale a ilfattoquotidiano.it – mioha lavorato una vita intera ed èper colpa della. Gli operai venivano trattati come bestie. Se non fossi diventato ...

