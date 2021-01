“Prova estrema su TikTok”: bambina di 10 anni in coma a Palermo, dichiarata la morte cerebrale. Inchiesta per istigazione al suicidio (Di giovedì 21 gennaio 2021) Una bambina di 10 anni è ricoverata in rianimazione all’ospedale Di Cristina di Palermo dov’è arrivata accompagnata dai genitori in arresto cardiocircolatorio dovuto a una asfissia prolungata. I medici hanno dichiarato la morte cerebrale e i genitori hanno acconsentito all’espianto degli organi. Secondo quanto è stato ricostruito finora la ragazzina si è sentita male durante una Prova estrema di soffocamento su TikTok. In particolare la ragazzina si trovava in bagno e si sarebbe legata una cintura di accappatoio alla gola. Sempre per quanto viene ricostruito al momento il cuore della bambina si è fermato per alcuni minuti prima di ricominciare a battere grazie alle manovre rianimatorie eseguite dal personale sanitario arrivato dopo la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Unadi 10è ricoverata in rianimazione all’ospedale Di Cristina didov’è arrivata accompagnata dai genitori in arresto cardiocircolatorio dovuto a una asfissia prolungata. I medici hanno dichiarato lae i genitori hanno acconsentito all’espianto degli organi. Secondo quanto è stato ricostruito finora la ragazzina si è sentita male durante unadi soffocamento su. In particolare la ragazzina si trovava in bagno e si sarebbe legata una cintura di accappatoio alla gola. Sempre per quanto viene ricostruito al momento il cuore dellasi è fermato per alcuni minuti prima di ricominciare a battere grazie alle manovre rianimatorie eseguite dal personale sanitario arrivato dopo la ...

Agenzia_Ansa : Una bimba di 10 anni finisce in #rianimazione dopo aver partecipato, sul social Tik Tok, a una prova estrema con B… - robertopontillo : RT @Radio1Rai: ?? #Palermo Dichiarata la morte cerebrale per la bambina di 10 anni finita in coma dopo aver partecipato a una prova estrema… - GHERARDIMAURO1 : RT @Radio1Rai: ?? #Palermo Dichiarata la morte cerebrale per la bambina di 10 anni finita in coma dopo aver partecipato a una prova estrema… - Radio1Rai : ?? #Palermo Dichiarata la morte cerebrale per la bambina di 10 anni finita in coma dopo aver partecipato a una prova… - MargheritaNasti : RT @Agenzia_Ansa: Una bimba di 10 anni finisce in #rianimazione dopo aver partecipato, sul social Tik Tok, a una prova estrema con Black o… -