Pronta la sfida tra influencer per diventare primo testimonial digitale di Milano-Cortina 2026 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sedici partecipanti, quattro sfide, un solo vincitore. In palio l'opportunità di vivere da protagonista il sogno a Cinque Cerchi. Milano Cortina 2026 lancia la sua prima digital challenge per selezionare tra i web influencer uno degli Ambassador dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026. Essere Ambassador vuol dire avvicinare l'Italia e il mondo al movimento Olimpico e Paralimpico. Con la partecipazione ad eventi e con attivazioni social, il vincitore avrà il privilegio di dimostrare che non bisogna essere degli atleti per credere nell'Olimpismo e avrà l'opportunità di sensibilizzare la comunità digitale verso quei valori universali a cui i Giochi si ispirano. Potrà inoltre essere presente alla prima grande Notte Olimpica che si svolgerà in primavera su Rai1. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sedici partecipanti, quattro sfide, un solo vincitore. In palio l'opportunità di vivere da protagonista il sogno a Cinque Cerchi.lancia la sua prima digital challenge per selezionare tra i webuno degli Ambassador dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. Essere Ambassador vuol dire avvicinare l'Italia e il mondo al movimento Olimpico e Paralimpico. Con la partecipazione ad eventi e con attivazioni social, il vincitore avrà il privilegio di dimostrare che non bisogna essere degli atleti per credere nell'Olimpismo e avrà l'opportunità di sensibilizzare la comunitàverso quei valori universali a cui i Giochi si ispirano. Potrà inoltre essere presente alla prima grande Notte Olimpica che si svolgerà in primavera su Rai1. ...

ImpieriFilippo : RT @sole24ore: Hyundai pronta a sbarcare nel settore dei B-suv con Bayon. Lanciata la sfida a Toyota, Vw, Stellantis e Renault https://t.co… - sole24ore : Hyundai pronta a sbarcare nel settore dei B-suv con Bayon. Lanciata la sfida a Toyota, Vw, Stellantis e Renault… - 24motori : Hyundai pronta a sbarcare nel settore dei B-suv con Bayon. Lanciata la sfida a Toyota, Vw, Stellantis e Renault… - ItaliaaTavola : Per bar e ristoranti ci sono pochi soldi e l'ex viceministro Zanetti propone di cancellare il cashback. Italia Viva… - Filoribs : L’#Inter ringrazia per l’avviso e si farà trovare pronta per la sfida di campio...ah no, c’e gia stata... -

Ultime Notizie dalla rete : Pronta sfida Calcio a 5, Vigor Lamezia Women pronta alla sfida in casa contro la Salernitana CN24TV Luca Chierico saluta la Roma: per lui c'è il Genoa

Luca Chierico saluto la Roma. Dopo 12 anni, uno Scudetto vinto con l'Under 17 e uno sfiorato con l'Under 15, il centrocampista lascia la capitale per approdare al Genoa. I rossoblù pronti dunque a pun ...

Governo, Meloni: «Uno scandaloso mercimonio, il Quirinale valuti se proseguire o ridare la parola agli italiani»

L’altro giorno in Senato si sentiva questa battuta: Renzi doveva spaccare il centrosinistra, ha finito per spaccare il centrodestra. E’ così presidente Meloni?

Luca Chierico saluto la Roma. Dopo 12 anni, uno Scudetto vinto con l'Under 17 e uno sfiorato con l'Under 15, il centrocampista lascia la capitale per approdare al Genoa. I rossoblù pronti dunque a pun ...L’altro giorno in Senato si sentiva questa battuta: Renzi doveva spaccare il centrosinistra, ha finito per spaccare il centrodestra. E’ così presidente Meloni?