Probabili formazioni Fiorentina-Crotone: diciannovesima giornata Serie A 2020/2021 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le Probabili formazioni di Fiorentina-Crotone, match della diciannovesima giornata di Serie A 2020/2021. Si gioca alle 20:45 di sabato 23 gennaio 2021 nella cornice dello stadio Franchi. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Fiorentina – Tornano pienamente arruolabili Borja Valero e Pezzella. Callejon e Ribery sono pronti a partire alle spalle di Vlahovic. Biraghi favorito su Barreca. Crotone – Torna Reca dopo la squalifica. Out Marrone e Molina mentre Cigarini e Benali sono da valutare. Favorito Magallan su Cuomo. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 20:45 di sabato 23 gennaionella cornice dello stadio Franchi. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.– Tornano pienamente arruolabili Borja Valero e Pezzella. Callejon e Ribery sono pronti a partire alle spalle di Vlahovic. Biraghi favorito su Barreca.– Torna Reca dopo la squalifica. Out Marrone e Molina mentre Cigarini e Benali sono da valutare. Favorito Magallan su Cuomo. Le...

Pochi dubbi di formazione per l'Udinese di Gotti, che nonostante gli ultimi risultati negativi proverà a riscattarsi in una prova certamente non semplice. Lasagna e Pereyra davanti, Molina e Zeegelar ...

Coppa Italia, Lazio-Parma: le probabili formazioni

Lazio e Parma si giocano un posto nei quarti di finale di Coppa Italia questa sera all’Olimpico. Simone Inzaghi dopo il derby vinto contro la Roma darà spazio alle seconde linee: Muriqi partirà titola ...

