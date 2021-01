Primo problema di sicurezza alla Casa Bianca: la cyclette del presidente (Di giovedì 21 gennaio 2021) Washington, 21 gennaio 2021 - Joe Biden si è trasferito alla Casa Bianca dove deve affrontare una serie di problemi di grande peso: la pandemia, la recessione l'ingiustizia verso i neri e i rigurgiti ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 21 gennaio 2021) Washington, 21 gennaio 2021 - Joe Biden si è trasferitodove deve affrontare una serie di problemi di grande peso: la pandemia, la recessione l'ingiustizia verso i neri e i rigurgiti ...

CarloCalenda : Ora prendendo un metro di distacco dalla cronaca, giudicate se il primo problema di questo paese non è la generale… - qn_giorno : #Usa, primo problema di sicurezza alla Casa Bianca: la cyclette del presidente #Biden - snowpointexe : raga votate che altrimenti c'é un problema con il primo posto ?? - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: Nessun problema per Fikayo #Tomori all'#ACMilan dal #Chelsea. Rossoneri contavano di averlo già oggi a Milano per visite e… - SEMPREFMILAN : RT @NicoSchira: Nessun problema per Fikayo #Tomori all'#ACMilan dal #Chelsea. Rossoneri contavano di averlo già oggi a Milano per visite e… -

Ultime Notizie dalla rete : Primo problema Primo problema di sicurezza alla Casa Bianca: la cyclette del presidente Il Giorno Biden, l’appello alla “normalità” è piaciuto anche ai repubblicani. Firmati 15 ordini esecutivi che ribaltano l’agenda Trump

Alla fine, nulla di quanto paventato è successo. Joe Biden e Kamala Harris hanno giurato, senza che le tanto temute milizie armate creassero problemi. Nel pomeriggio, subito dopo l’Inaugurazione, il n ...

Forlì non è cinica e arriva la prima sconfitta

Ancora out Natali, sfuma il decimo sigillo. A +9 a fine secondo quarto, i biancorossi concedono a Pistoia 49 punti in 20’ e 31 negli ultimi 10’ ...

Alla fine, nulla di quanto paventato è successo. Joe Biden e Kamala Harris hanno giurato, senza che le tanto temute milizie armate creassero problemi. Nel pomeriggio, subito dopo l’Inaugurazione, il n ...Ancora out Natali, sfuma il decimo sigillo. A +9 a fine secondo quarto, i biancorossi concedono a Pistoia 49 punti in 20’ e 31 negli ultimi 10’ ...