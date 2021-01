Prevenire le fake news su Covid e salute? Su Sky Tg24 torna “Pillole di vaccino”: il racconto tra storia e realtà virtuale – Video (Di giovedì 21 gennaio 2021) In cosa differiscono i vaccini che ci porteranno fuori dalla pandemia? E quali saranno quelli che ci proteggeranno dai virus del futuro? Quale relazione c’è fra la storia evolutiva dei coronavirus e il salto di specie all’origine anche del Covid? Sono alcune delle domande a cui prova a rispondere la seconda serie targata Sky Tg24: ‘Pillole di vaccino’ in onda dal 22 gennaio all’interno di tutte le principali edizioni del tg, ma disponibile anche sul sito skyTg24.it, on demand e sui canali social. A cura di Andrea Dambrosio e Fabio Vitale, con la supervisione del vicedirettore Omar Schillaci, il protagonista è Andrea Grignolio, del Centro Interdipartimentale per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca del CNR, docente di storia della Medicina e Bioetica all’Università ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) In cosa differiscono i vaccini che ci porteranno fuori dalla pandemia? E quali saranno quelli che ci proteggeranno dai virus del futuro? Quale relazione c’è fra laevolutiva dei coronavirus e il salto di specie all’origine anche del? Sono alcune delle domande a cui prova a rispondere la seconda serie targata Sky: ‘di’ in onda dal 22 gennaio all’interno di tutte le principali edizioni del tg, ma disponibile anche sul sito sky.it, on demand e sui canali social. A cura di Andrea Dambrosio e Fabio Vitale, con la supervisione del vicedirettore Omar Schillaci, il protagonista è Andrea Grignolio, del Centro Interdipartimentale per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca del CNR, docente didella Medicina e Bioetica all’Università ...

