Premier, Liverpool ko con il Burnley. Manchester United a +6 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Liverpool (REGNO UNITO) - Continua la crisi del Liverpool di Klopp in Premier League. I Reds, infatti, vengono superati dal Burnley e scivolano a - 6 dal Manchester United capolista. I padroni di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 22 gennaio 2021)(REGNO UNITO) - Continua la crisi deldi Klopp inLeague. I Reds, infatti, vengono superati dale scivolano a - 6 dalcapolista. I padroni di ...

