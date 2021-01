Premier | Aguero positivo al Covid-19 | “Ho alcuni sintomi”

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Attraverso i propri account social, Sergio Agüero ha comunicato di essere risultatoal coronavirus: “Dopo essere andato in isolamento per un caso di positività di un contatto stretto, sono risultatoal-19. Ho accusatoe adesso seguirò le istruzioni dei medici per ristabilirmi”. https://twitter.com/sergiokun/status/1352250885699727361?s=20 Foto: Mundo Deportivo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

