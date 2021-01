Precipita da un ponte mentre scatta delle foto: morta la fotografa Erika Gamper (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nel tardo pomeriggio di martedì, la giornalista e fotografa professionista in pensione Erika Gamper è morta dopo essere Precipitata da un ponte della Val Martello, in provincia di Bolzano. Lutto nel mondo del giornalismo che piange la scomparsa di Erika Gamper, giornalista e fotografa professionista in pensione deceduta martedì pomeriggio in un tragico incidente sulle L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nel tardo pomeriggio di martedì, la giornalista egrafa professionista in pensionedopo essereta da undella Val Martello, in provincia di Bolzano. Lutto nel mondo del giornalismo che piange la scomparsa di, giornalista egrafa professionista in pensione deceduta martedì pomeriggio in un tragico incidente sulle L'articolo proviene da YesLife.it.

